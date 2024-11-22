Каблучка за 70 тисяч доларів: на пальці Меган Маркл помітили особливу прикрасу

Герцогиня Сассекська обрала для виходу елегантний образ у чорному кольорі, а на її мізинці помітили каблучку вартістю понад 70 тисяч доларів, яку Меган вперше одягла в жовтні 2020 року для фотосесії на журнал Time.

Меган Маркл на вечірці / Фото: Getty Images

Відомо, що ця прикраса Меган була виготовлена на індивідуальне замовлення Лоррейн Шварц. Вона з діамантами, які Меган отримала у подарунок із Близького Сходу. Носила каблучку герцогиня і на "Іграх нескорених" у Німеччині 2023 року.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Ювелірні експерти кажуть, що для герцогині ця каблучка має глибоке значення. Максвелл Стоун зі Steven Stone сказав: "Створена знаменитою ювеліркою Лоррейн Шварц каблучка на мізинці Меган, мабуть, прикрашена 3-каратним діамантом смарагдового огранювання в оправі солітера. Хоча висловлювалися припущення, що каблучка була подарована Меган, її походження так і не було підтверджено. Таким чином, каблучка стала джерелом спекуляцій, особливо після того, як Меган з'явилася в ній на обкладинці журналу Time. Форма ограновування діаманту символізує стабільність і силу, що особливо підходить Меган, яка зіткнулася з низкою труднощів відтоді, як вона і принц Гаррі вирішили вийти з королівської родини", - каже ювелірний експерт, цитує його слова express.co.uk.

Каблучка Меган Маркл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл також видозмінила свою заручальну каблучку, яку їй на заручини подарував принц Гаррі.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

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