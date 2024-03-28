Кадр із дитинства: брат принцеси Діани опублікував миле фото

Чарльз Спенсер опублікував фотографію двох табличок на дверях. Одна з них була оздоблена рожевими трояндами і на ній було написано "Діана", а друга — блакитними і на ній було написано "Чарльз".

Чарльз Спенсер із сестрами Сарою та Джейн / Фото: Getty Images

У підписі він написав, що ці таблички висіли на дверях дитячих спалень у будинку його батька Парк Гаус, де він мешкав перші 11 років свого дитинства. "Я повинен знайти ті на яких написано "Сара" та "Джейн"", — додав він.

Раніше Чарльз Спенсер розповідав, що в дитинстві Діана доглядала його, оскільки була на три роки його старша. "Вона сказала, що найгірше було чути, як я плачу в коридорі, бо вона боялася темряви і не могла прийти до мене", — згадує він у своїй книжці.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Раніше у своєму блогу граф Спенсер ділився рідкісною фотографією, де зображений зі своєю сестрою та їхньою мамою.

Читайте також: