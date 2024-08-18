Кадр із відпустки: принцеса Євгенія поділилася новим знімком зі своїми синами

Принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк виховують двох синів – трирічного Августа та однорічного Ернеста.

На новому знімку, яким дочка Сари Йоркської та принца Ендрю поділилася з фаловерами, вона зображена спиною до камери, тримаючи на руках своїх хлопчиків. На Євгенії була біла-сорочка в синій принт і ляпанці. Фото явно зроблено на відпочинку та фотографував принцесу, швидше за все, її чоловік Джек.

Залишок літа принцеса Євгенія проведе із сім'єю у шотландському Балморалі. Раніше вона розповідала, чому королева Єлизавета II так любила проводити літні канікули саме у цьому маєтку, де вже з початку нового тижня збереться вся родина.

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