Кадр, який палац не опублікував: авторка фотосесії герцогині Софі поділилася новим знімком

У понеділок, 20 січня, герцогиня Единбурзька Софі відсвяткувала 60-річчя.
Палац вже ділився фотографіями, які для Софі зробила фотографка-початківець Крістіна Ебенезер.
У своєму Instagram авторка поділилася ще одним знімком Софі та розповіла детальніше про роботу з герцогинею.
"Ці портрети були зроблені на честь святкування 60-річчя герцогині Единбурзької. Помилувавшись двома портретами, які я сфотографувала Летиції Райт і Мікаели Коель в Національній портретній галереї, герцогиня захотіла взяти участь і запам'ятатися в іншому світлі для цієї нової глави життя. Ми провели дуже розслаблений день, знімаючи у її домі — вона і її команда створили дуже гостеприємну атмосферу. Більше всього мені сподобалася загальна робота над вибором вбрання", - написала під кадрами фотографка.
Дівчина подякувала Софі, а також своїй команді за підтримку.
На знімку Софі позує, встановлюючи зоровий контакт із камерою. Вона рукою ніби прикриває рот, чи то стримуючи сміх чи щось обмірковуючи, притулившись до дверного отвору. Одягнена Софі у бордовий светр, коричневі візерунчасті штани та золоті сережки – це був третій образ у цій фотосесії.
Ми ж зібрали для вас найцікавіші факти про герцогину Единбурзьку.
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