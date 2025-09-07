- Дата публікації
Каміла в синьому пальті, а Чарльз у кілті: монарша пара відвідала Ігри горців
Король Чарльз та королева Камілла завершили тиждень сімейним виходом на Ігри горян Бремара.
Їхні Величності були присутні на Королівських зборах горців Бремара в Меморіальному парку принцеси Роял і герцога Файфа.
Камілла була одягнена в пальто Roy Allen синього кольору із зеленою картатою підкладкою і була в такій самій сукні, взула бежеві туфлі із замші Eliot Zed, на голові у неї був маленький капелюх Philip Treacy з пером, а поряд стояла бежева сумка Charlotte Elizabeth.
Також Її Величність одягла перлинні сережки, зробила ідеальну зачіску та макіяж на обличчі, а у неї на пальці виблискувало кілька каблучок. На рукаві Камілли була чорна жалобна пов’язка на згадку про померлу герцогиню Кентську.
Король Чарльз одягнув темно-синій піджак і жилет, поєднуючи його з шотландським кілтом, білою сорочкою та чорною краваткою.
Нагадаємо, раніше ми писали, що король і королева відвідають похорон Її Королівської Високості, яку звали Кетрін Ворслі, який відбудеться у Вестмінстерському соборі 16 вересня о 14:00.