ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
1 хв

Каміла в синьому пальті, а Чарльз у кілті: монарша пара відвідала Ігри горців

Король Чарльз та королева Камілла завершили тиждень сімейним виходом на Ігри горян Бремара.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз та королева Камілла

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Їхні Величності були присутні на Королівських зборах горців Бремара в Меморіальному парку принцеси Роял і герцога Файфа.

Камілла була одягнена в пальто Roy Allen синього кольору із зеленою картатою підкладкою і була в такій самій сукні, взула бежеві туфлі із замші Eliot Zed, на голові у неї був маленький капелюх Philip Treacy з пером, а поряд стояла бежева сумка Charlotte Elizabeth.

Також Її Величність одягла перлинні сережки, зробила ідеальну зачіску та макіяж на обличчі, а у неї на пальці виблискувало кілька каблучок. На рукаві Камілли була чорна жалобна пов’язка на згадку про померлу герцогиню Кентську.

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз одягнув темно-синій піджак і жилет, поєднуючи його з шотландським кілтом, білою сорочкою та чорною краваткою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що король і королева відвідають похорон Її Королівської Високості, яку звали Кетрін Ворслі, який відбудеться у Вестмінстерському соборі 16 вересня о 14:00.

Дата публікації
Кількість переглядів
78
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie