Камілла була "загрозою" для королівської родини: принц Гаррі шокував черговою заявою

За словами герцога Сассекського, вони з братом боялися, що Камілла прагнутиме реабілітувати свій імідж, потоваришувавши з британською пресою, після того, як стала офіційною партнеркою Чарльза.

У новому інтерв'ю Андерсону Куперу, яке Гаррі дав напередодні виходу своїх мемуарів "Запасний", він назвав свою мачуху королеву Каміллу "небезпечною" та "лиходійкою" через необхідність реабілітувати свій імідж після катастрофічного краху шлюбу його батьків (Діани та Чарльза).

Принц Гаррі сказав, що його мачуха мала "відкриту готовність" торгувати інформацією з британською пресою — і саме це робило її загрозою для королівської родини. Гаррі також сказав, що вони з Вільямом спочатку не хотіли, щоб вона виходила заміж за їхнього батька, на той момент принца Уельського Чарльза, пише express.co.uk.

Принц Гаррі та Камілла / Фото: Associated Press

Коли Гаррі запитали, чому він та його брат не хотіли, щоб король Чарльз одружився з Каміллою, він відповів: "Ми не думали, що це необхідно. Ми думали, що це принесе більше шкоди, ніж користі. Навіщо заходити так "далеко, якщо в цьому немає потреби? Ми хотіли, щоб він був щасливий. І ми бачили, як він був щасливий з нею. Тож на той час це було "добре", - розповідає герцог Сассекський.



Камілла та Чарльз одружилися 2005 року на громадянській церемонії з благословення королеви Єлизавети II. А у травні 2023-го королева-консорт буде коронована разом із чоловіком королем Чарльзом III.

Король Чарльз та Камілла / Фото: Associated Press

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