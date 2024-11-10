Камілла не прийшла: принцеса Анна супроводжувала короля Чарльза на пам'ятному концерті в Лондоні

Британська королівська родина практично у повному складі була присутня на Фестивалі пам'яті в Королівському Альберт-голі.
Чарльз прибув до Королівського Альберт-голу на щорічний Фестиваль пам'яті Королівського британського легіону у піднесеному настрої, хоча його дружина королева Камілла захід пропустила через хворобу. Але монарха супроводжувала молодша сестра – принцеса Анна.
Чарльз вдягнув чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку в чорну смужку, а взутий був в ідеально начищені чорні шкіряні туфлі з лакованими носами. На піджаку монарх мав більш ніж десяток військових медалей і нагород.
Королівська принцеса Анна була теж у чорному жакеті та спідниці, у неї на грудях було кілька брошок, а також великий червоний мак. Принцеса зробила фірмову зачіску, макіяж та одягла перлинні сережки та кольє з перлів.
Також на концерті з'явилася принцеса Уельська Кетрін. Її вихід став першим публічним після оголошення, що Кейт завершила курс хіміотерапії. Вона сяяла і її чоловік принц Вільям також був радий, що дружина була присутня разом із ним на цьому пам'ятному заході.
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