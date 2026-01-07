ТСН у соціальних мережах

Камілла нею надихнулася: образи королеви Єлизавети II в червоних пальтах

Цього року королева Камілла на Різдво зачарувала публіку яскравим червоним вбранням. Що примітно, її покійна свекруха королева Єлизавета II любила носити яскраві пальта, і червоний колір був серед її фаворитів також.

Королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Ми згадуємо деякі виходи королеви Єлизавети II у червоних луках.

Королева Камілла на Різдво 2025 року / © Getty Images

Королева Камілла на Різдво 2025 року / © Getty Images

На різдвяній службі у грудні 2015 року королева Єлизавета II також з’явилася у червоному пальті з хутряним коміром і манжетами. Її образ тоді доповнював хутряний капелюх, чорні рукавички, улюблена сумка Launer, перлинні сережки у вухах і парасолька-тростина. Мабуть, того дня у Сандрінгемі йшов дощ.

Королева Єлизавета II на Різдво в Сандрінгемі 2015 року / © Getty Images

Королева Єлизавета II на Різдво в Сандрінгемі 2015 року / © Getty Images

Червоне пальто Єлизавета II одного разу одягла на недільну службу в церкві Святих Петра та Павла у Вест-Ньютоні в лютому 2016 року. Образ Її Величності доповнював капелюх з пір’ям, перлинні сережки та кольє з трьох ниток перлів, гарна брошка на грудях з рубінами і сумка зі шкіри з лакованими вставками від Launer.

Королева Єлизавета II 2016 року / © Getty Images

Королева Єлизавета II 2016 року / © Getty Images

У березні 2013 року королева залишала лікарню імені короля Едуарда VII у Лондоні після перенесеного гастроентериту і знову обрала червоне пальто на один ґудзик у поєднанні з діамантовою брошкою на грудях та хусткою, яку несла в руках.

Королева Єлизавета II 2013 року / © Getty Images

Королева Єлизавета II 2013 року / © Getty Images

Також у молодші роки королева Єлизавета II носила як червоне пальто, так і весь її лук був у червоному кольорі, коли Її Величність відвідувала церкву Святої Анни в Кью. На ній незмінно були перлинні прикраси та лакована сумка від Launer у руках.

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Королева Єлизавета II / © Getty Images

