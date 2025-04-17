Камілла повторила лук, а Чарльз одягнув фрак: королівське подружжя побувало на службі

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

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Торік монарх не зміг бути присутнім на заході, оскільки незадовго до служби стало відомо, що у нього діагностували рак.

Цього року король Чарльз і королева Камілла прибули до Даремського собору на Королівську Велику службу разом.

Королева Камілла та король Чарльз III / © Associated Press

Служба є основною подією в королівському календарі і включає роздачу монархом спеціальних срібних монет місцевим пенсіонерам.

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Служба присвячена Таємній Вечері Ісуса, коли він омив ноги своїм учням на знак смирення напередодні Страсної п’ятниці. Чарльз вручив 76 жінкам та 76 чоловікам, що відповідає віку короля, спеціальні монети — срібні монети Маунді та монети у п’ять фунтів стерлінгів на честь королеви-матері, а ще монету із сюжетами Другої світової війни.

Королева Камілла та король Чарльз III / © Associated Press

Нагадаємо, король не зміг бути присутнім на службі минулого року, оскільки він відійшов від публічних обов’язків через діагностований у нього рак місяцем раніше. У результаті Камілла була присутня на службі одна і роздавала монети від імені короля під час заходу у Вустерському соборі.

Королева Камілла та король Чарльз III / © Associated Press

На службу Камілла приїхала в смарагдовій сукні Anna Valentine, чорній кейпнакидці від Amanda Wakeley і підібрала капелюх до тону вбрання від свого улюбленого дизайнера головних уборів Philip Treacy. Вона була взута в туфлі Eliot Zed, на зап’ясті у Камілли був браслет Van Cleef & Arpels, вона була у шкіряних рукавичках, а в руках несла сумку Chanel. На шиї королева мала улюблену пластинчасту підвіску з ініціалами її онуків.

Королева Камілла та король Чарльз III / © Associated Press

У такому самому образі королева Камілла з’явилася минулого року на службі на честь Великодня у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Королева Камілла та король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз сьогодні вдягнув фрак, чорний жилет, білу сорочку і світло-сіру краватку в принт.