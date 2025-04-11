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Камілла у білій сукні, а Чарльз у сірому костюмі: королівське подружжя попрощалося з Італією
Король Чарльз та королева Камілла завершили свій чотириденний державний візит у четвер.
У свій останній день в Італії подружжя відвідало ринок на площі П'яцца дель Пополо в Римі, де зустрілося з місцевими виробниками та організаціями. Чарльз поговорив із місцевими фермерами, чиї землі та врожай серйозно постраждали від руйнівних повеней, що обрушилися на регіон Равенна в останні роки. Королівське подружжя також зустрілося з шеф-кухарями, місцевими фермерами та виробниками, а також із членами місцевої спільноти.
Королева з'явилася на публіці в останній день візиту в молочно-білій сукні Anna Valentine, взута в туфлі-човники Chanel, в руках тримала сумку Bottega Veneta. Камілла доповнила свій образ великими золотими сережками, квадратною брошкою на сукні, ідеальним укладанням і макіяжем, а у неї на шиї був золотий ланцюжок з улюбленою пластинчастою підвіскою з ініціалами її п'ятьох онуків.
Король Чарльз також чудово виглядав у свій останній день італійського туру. На ньому був світло-сірий костюм, світла сорочка, схоже, з рожевим відливом, червона краватка в принт і хустка в нагрудній кишені — незмінний аксесуар короля.
Раніше, нагадаємо, ми показували, як королівське подружжя побувало на банкеті в Римі , організованому на їхню честь президентом Італії.
Тим часом, поки Чарльз був у Римі, його молодший син принц Гаррі вперше відвідав український Львів .