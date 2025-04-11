ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
208
Час на прочитання
2 хв

Камілла у білій сукні, а Чарльз у сірому костюмі: королівське подружжя попрощалося з Італією

Король Чарльз та королева Камілла завершили свій чотириденний державний візит у четвер.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла та король Чарльз

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

У свій останній день в Італії подружжя відвідало ринок на площі П'яцца дель Пополо в Римі, де зустрілося з місцевими виробниками та організаціями. Чарльз поговорив із місцевими фермерами, чиї землі та врожай серйозно постраждали від руйнівних повеней, що обрушилися на регіон Равенна в останні роки. Королівське подружжя також зустрілося з шеф-кухарями, місцевими фермерами та виробниками, а також із членами місцевої спільноти.

Королева з'явилася на публіці в останній день візиту в молочно-білій сукні Anna Valentine, взута в туфлі-човники Chanel, в руках тримала сумку Bottega Veneta. Камілла доповнила свій образ великими золотими сережками, квадратною брошкою на сукні, ідеальним укладанням і макіяжем, а у неї на шиї був золотий ланцюжок з улюбленою пластинчастою підвіскою з ініціалами її п'ятьох онуків.

Камілла та Чарльз із президентом Італії та його дочкою / © Getty Images

Камілла та Чарльз із президентом Італії та його дочкою / © Getty Images

Король Чарльз також чудово виглядав у свій останній день італійського туру. На ньому був світло-сірий костюм, світла сорочка, схоже, з рожевим відливом, червона краватка в принт і хустка в нагрудній кишені — незмінний аксесуар короля.

Раніше, нагадаємо, ми показували, як королівське подружжя побувало на банкеті в Римі , організованому на їхню честь президентом Італії.

Королева Камілла та король Чарльз III / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз III / © Getty Images

Тим часом, поки Чарльз був у Римі, його молодший син принц Гаррі вперше відвідав український Львів .

Чарльз і Камілла на банкеті в Рімі / © Getty Images

Чарльз і Камілла на банкеті в Рімі / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла в Італії / © Associated Press

Королева Камілла в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Італії / © Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie