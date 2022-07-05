Камілла у блакитній сукні, а Чарльз – сірому костюмі: королівська пара прибула з візитом до Кардіффа

Камілла у блакитній сукні, а Чарльз – сірому костюмі: королівська пара прибула з візитом до Кардіффа

Принц Чарльз і герцогиня Камілла приїхали сьогодні до Кардіффа, в Уельсі. Триденна поїздка обіцяє бути насиченою.

Герцогиня Корнуольська приєдналася до принца Чарльза в перший день їхньої поїздки до Уельсу. Камілла, яка цього місяця відсвяткує 75-річчя, була у синій сукні з малюнком та бежевих туфлях на невисоких підборах. У руці вона тримала улюблену плетену сумку, а ще була в перлинних сережках, із золотою підвіскою на шиї та в кількох браслетах, які поєднала з фітнес-годинником.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Разом із 73-річним принцом Уельським герцогиня відвідала сьогодні штабквартиру ВВС. Спадкоємець престолу принц Чарльз, який, як повідомили днями тепер виконуватиме більше королівських обов'язків, з'явився в сірому костюмі в тонку смужку зі смугастою краваткою та рожевій сорочці.

Під час візиту подружжя відвідало нові об'єкти та поговорило з генеральним директором BBC Worldwide Тімом Деві.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що фотографія Камілли з'явилася на обкладинці журналу Country Life, а сфотографувала її герцогиня Кембриджська. Фотосесія проходила у будинку Камілли у Вілтширі.

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