Камілла у чорній сукні, а Чарльз у синьому костюмі: подружжя відвідало пам'ятну службу

Король Чарльз і королева Камілла були присутні на панахиді за сером Чіпсом Кесвіком у соборі Святого Павла в Лондоні.

Сер Чіпс Кесвік, колишній голова банку Hambros та футбольного клубу "Арсенал", помер 17 квітня 2024 року у віці 84 років. На заході у центрі Лондона також були присутні колишній чоловік королеви Ендрю Паркер-Боулз та Ніколас Сомс, онук Вінстона Черчілля.

1993 року покійна королева Єлизавета II посвятила Чіпса Кесвіка в лицарі за заслуги перед банківською справою.

Кроль і королева були приїхали на службу в елегантному вбранні. Камілла обрала довгу чорну сукню з білою вишивкою по центру та прикрашену двома витонченими брошками у вигляді листя плюща. Їх королева носила на службу подяки за життя короля Греції Костянтина II у Віндзорському замку 2024 року.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Свій образ Її Величність завершила парою чорних туфель на підборах, чорними рукавичками до тону і крислатим капелюхом. А також була в сережках із перлами, з макіяжем та своїм фірмовим укладанням. Король Чарльз носив темно-синій костюм, білу сорочку та чорну краватку.

Нагадаємо, днями стало відомо, чому королева Камілла проти, щоб Чарльз запрошував Гаррі та Меган на літні канікули до Балморалу.

Читайте також: