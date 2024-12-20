Камілла у повсякденному житті: королеву заскочили папараці дорогою до театру з родиною

Королева Камілла була помічена виходиячи з театру "Fortune" у центрі Лондона, де вона дивилася спеціальну різдвяну виставу шоу Operation Mincemeat.

Каміллу та її родину зазнімкували, коли вони сідали до мікроавтобусу Ford Transit. Королеву супроводжували її дочка Лора Лопес, зять Гаррі Лопес, онуки Луї, Гас та Еліза Лопес, онука Лола Паркер Боулз та племінниця Еліс Ірвін. Знімками поділився журнал Ok!.

Королева була одягнена в чорне пальто, під ним виднілася біла блуза. У неї була гарна зачіска та золоті сережки-висячки у вухах.

На цій неформальній прогулянці була охорона Камілли, її навіть помітили з подушкою, яка, можливо, мала забезпечити комфорт королеви під час шоу.

А вчора Її Величність заскочили дорогою до Букінгемського палацу на різдвяний обід короля Чарльза.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, наступного тижня королівська родина збереться на різдвяній службі у церкві Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі.

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