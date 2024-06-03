Камілла у синій сукні, а Чарльз у костюмі: королівське подружжя вітало у палаці особливого гостя

Монарх вручив вітальну листівку до 100-річного ювілею ветерана Другої світової війни Джима Міллера, якому вчора виповнилося 100 років. Чоловік сказав, що був дуже радий і здивований запрошенням до Букінгемського палацу.

"Для мене це був особливий день, і для мене велика честь зустрітися з королем і отримати вітальну листівку на своє 100-річчя. Я пишаюся тим, що досяг такого великого числа, особливо коли думаю про тих, хто впав на пляжах Нормандії багато років тому", — сказав пан Міллер.

Джим Міллер висадився на пляжах Нормандії 1944 року, зігравши життєво важливу роль у звільненні Франції та Західної Європи під час Другої світової війни.

Як покровителю Королівського Британського легіону, король був дуже зацікавлений почути про військову службу Джима та особистий досвід його перебування в Нормандії. Тепер Джим з нетерпінням чекає на можливість бути присутніми на урочистостях Королівського Британського легіону в Національному меморіальному дендрарії 6 червня", — йдеться в повідомленні палацу.

Міллер народився в Гакні, а зараз живе у Південному Уельсі. Під час Другої світової війни він служив у 11-му гусарському полку. Його призвали у 18 років, і він пішов добровольцем до армії після того, як не пройшов перевірку слуху для ВПС.

Королева Камілла цього дня з'явилася у палаці у синій сукні та взута у двоколірні туфлі на підборах від Chanel. На відео можна побачити, як королева робить руками свій улюблений жест. Король Чарльз був у світло-сірому костюмі, білій сорочці та в краватці.

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