Камілла у смарагдовому пальті, а Чарльз у смугастому костюмі: королівська пара відвідала церкву Святого Марка

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз відвідали церкву Святого Марка у Баттерсі.

Подружжя зустрілося з волонтерами, персоналом церкви та церковними лідерами. 74-річна герцогиня Корнуольська приїхала на зустріч у смарагдовому пальті, під яким виднілася біла сорочка, а взута була у чорні замшеві чоботи на невисоких підборах. Вона була в шкіряних перчатках з кольоровою маскою на обличчі, з легким макіяжем та класичним укладанням. З прикрас герцогиня вибрала для виходу сережки-висячки.

Герцогиня Корнуольська / Getty Images

73-річний принц Чарльз одягнув синій смугастий костюм, який доповнив світлою смугастою сорочкою та синьою краваткою. Обутий Чарльз був у чорні лаковані туфлі, а на обличчі у спадкоємця престолу була маска.

Нещодавно королівське подружжя представило свою різдвяну листівку, яку показали публіці, і яка багатьох розчулила. Для фото, яке розмістили на листівці Чарльз і Камілла вони вибрали знімок, на якому подружжя зазнімковане під час Royal Ascot і принц ніжно поправляє маску на обличчі своєї дружини.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Getty Images

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