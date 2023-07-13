Камілла у сукні-сорочці, а Чарльз — у новому костюмі: монархи приїхали до Корнуолла

Їхні Величності здійснили екскурсію музеєм Барбари Гепворт і Садом скульптур у Сент-Айвсі. Візит відбувся в ознаменування 30-річчя Тейт-Сент-Айвс, де вони разом провели два спільні заходи.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Після відвідин музею король та королева відвідали гавань Сент-Айвс, де зустрілися з представниками корнуольської громади. Після цього Камілла відвідала жіночий центр Корнуолла.

Королева була одягнена в зелену сукню-сорочку в квітковий принт і взута в бежеві туфлі з телячої шкіри на невисоких підборах. Вона мала гарне укладання, легкий денний макіяж на обличчі, золотий ланцюжок з медальйоном на шиї і кілька браслетів на зап'ясті.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Ще вчора Камілла була присутня на тенісному чемпіонаті на Вімблдоні. Сьогодні вже виконує свої королівські обов'язки поруч із королем Чарльзом. Монарх, до речі, здивував образом, на ньому був світло-сірий костюм у велику клітку, в такому ми його ще не бачили, білій сорочці та новенькій строкатій краватці.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

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