Камілла у сукні-сорочці, а Чарльз у сірому костюмі: монарша пара залишила Австралію

Вчора король Чарльз та королева Камілла залишили Австралію і вирушили з візитом на Самоа.

Королівське подружжя зазнімкували, коли вони піднімалися трапом літака в аеропорту Сіднея Кінгсфорд Сміт. На Каміллі цього дня була чергова сукня-сорочка від Fiona Claire, туфлі Eliot Zed на підборах та вона була з плетеною сумкою в руках.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

На шиї у Її Величності були ті самі підвіски Kiki McDonough і пластинчаста з іменами її онуків, на руці два вже добре знайомих нам браслети — Van Cleef & Arpels і "браслет дружби", зачіска і макіяж були класичні.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз одягнув світло-сірий костюм, світлу сорочку та блакитну краватку в принт, а на його обличчі були сонцезахисні окуляри.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Кілька днів монарх та його дружина провели в Австралії – у Сіднеї та Канберрі. Нижче нагадуємо вам, як відбувався візит. Тепер же монарше подружжя вирушило на Самоа.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Австралії / Фото: Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Австралії / Фото: Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз III в Австралії / Фото: Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Австралії / Фото: Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Австралії / Фото: Associated Press

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