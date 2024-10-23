Камілла у сукні-сорочці, а Чарльз у сірому костюмі: монарша пара залишила Австралію

Вчора король Чарльз та королева Камілла залишили Австралію і вирушили з візитом на Самоа.
Королівське подружжя зазнімкували, коли вони піднімалися трапом літака в аеропорту Сіднея Кінгсфорд Сміт. На Каміллі цього дня була чергова сукня-сорочка від Fiona Claire, туфлі Eliot Zed на підборах та вона була з плетеною сумкою в руках.
На шиї у Її Величності були ті самі підвіски Kiki McDonough і пластинчаста з іменами її онуків, на руці два вже добре знайомих нам браслети — Van Cleef & Arpels і "браслет дружби", зачіска і макіяж були класичні.
Король Чарльз одягнув світло-сірий костюм, світлу сорочку та блакитну краватку в принт, а на його обличчі були сонцезахисні окуляри.
Кілька днів монарх та його дружина провели в Австралії – у Сіднеї та Канберрі. Нижче нагадуємо вам, як відбувався візит. Тепер же монарше подружжя вирушило на Самоа.
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