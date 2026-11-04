Камілла у сукні з принтом пейслі, а Чарльз у світлому костюмі: монарша пара полетіла з Карибів

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

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У програму осіннього турне короля увійшли візити на Багамські острови та в Гайану, після чого він прибув на Антигуа та Барбуду для участі у нараді глав урядів країн Співдружності.

Для фінального виходу на публіку монарх обрав світло-сірий класичний костюм, який носив із білою картатою сорочкою та червоною краваткою в принт, а також маковою брошкою на піджаку та сонцезахисними окулярами.

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Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла одягла зелену сукню-міді з візерунком «Пейслі» від британського бренду Lexy London. В руках вона несла сумку з рафії з бамбуковими ручками від бренду Rixo, а взута була в бежеві туфлі-човники на невисоких підборах і на обличчі у неї були сонцезахисні окуляри.

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Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Раніше минулого вечора король і королева відвідали урочисту вечерю, яку вони влаштували для лідерів країн Співдружності. Там Камілла з’явилася у білій сукні.

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

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