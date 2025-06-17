ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
1 хв

Камілла у світлому пальті, а Чарльз у сірому костюмі: монарша пара приїхала до Аскота

Король Чарльз та королева Камілла відвідали перший день королівських перегонів в Аскоті.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз та королева Камілла

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Королева вдягнулась у світле пальто та капелюх з широкими крисами, прикрашений квітами, доповнивши свій образ перлинним кольє з діамантовою застібкою, перлинними сережками-висячками та брошкою на грудях. У королеви було її фірмове укладання та макіяж на обличчі.

Король Чарльз був одягнений у світло-сірий костюм, картату сорочку, блакитний жилет і краватку в дрібний принт. Він був у капелюсі-циліндрі і з квіткою в нагрудній кишені піджака.

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Зазначимо, Royal Ascot проходить цього року з 17 по 21 червня і є одним із найвідоміших кінних перегонів у Великій Британії, які люблять відвідувати члени королівської родини.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

У перший день перегонів на змаганнях також була присутня герцогиня Единбурзька Софі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie