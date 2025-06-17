Камілла у світлому пальті, а Чарльз у сірому костюмі: монарша пара приїхала до Аскота

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

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Королева вдягнулась у світле пальто та капелюх з широкими крисами, прикрашений квітами, доповнивши свій образ перлинним кольє з діамантовою застібкою, перлинними сережками-висячками та брошкою на грудях. У королеви було її фірмове укладання та макіяж на обличчі.

Король Чарльз був одягнений у світло-сірий костюм, картату сорочку, блакитний жилет і краватку в дрібний принт. Він був у капелюсі-циліндрі і з квіткою в нагрудній кишені піджака.

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Зазначимо, Royal Ascot проходить цього року з 17 по 21 червня і є одним із найвідоміших кінних перегонів у Великій Британії, які люблять відвідувати члени королівської родини.

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Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

У перший день перегонів на змаганнях також була присутня герцогиня Единбурзька Софі.