Камілла в білій сукні, а Чарльз у сірому фраку: королівське подружжя відвідало садову вечірку

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

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Чарльз і Камілла вітали 7000 представників різних сфер освіти у Букінгемському палаці в Лондоні, оскільки ця садова вечірка була присвячена тим, хто працює у сфері освіти по всій Великій Британії.

Королева Камілла була одягнена в білу сукню з крепового шовку від Anna Valentine, яка була прикрашена брошкою у вигляді зірки, що належала покійній королеві Єлизаветі II, на голові у Камілли був капелюх Philip Treacy.

Королева Камілла / © Associated Press

Чарльз мав чудовий вигляд в сірому фраку, молочному жилеті, білій сорочці і з блакитною краваткою в принт, а в руках тримав капелюх-циліндр і парасольку-тростину. У королеви також у руках була парасолька.

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Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

У королівському Instagram поділилися відео із заходу.

Нагадаємо, минулого тижня в садах Букінгемського палацу відбулася перша садова вечірка. Королева Камілла того дня сяяла в синій сукні від Dior, а король Чарльз був, схоже, а в цьому самому сірому фраку, лише змінив на цей раз колір жилета і краватки.