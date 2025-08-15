- Дата публікації
Камілла в білій сукні, а Чарльз — у військовій формі: подружжя відвідало пам’ятний захід у Стаффордширі
Король Чарльз і королева Камілла прибули сьогодні до Національного меморіального дендропарку у Стаффордширі, щоб очолити націю на честь 80-ї річниці закінчення Другої світової війни.
15 серпня 1945 року, рівно 80 років тому, Японія оголосила про свою капітуляцію.
Монарх сьогодні поклав вінок під час церемонії поминання у Національному меморіальному дендрарії на відзначення 80-ї річниці Дня перемоги над Японією в Алревасі, куди прибув разом із дружиною Каміллою.
Король був одягнений у військову форму, з кашкетом на голові і орденами на грудях, а королева Камілла одягла елегантну білу сукню з поясом на талії та плісованим подолом, а взута була в двокольорові туфлі на підборах. Образ Камілли доповнювали перлинні сережки у вухах та капелюх із широкими крисами.
У соцмережах король поділився публікацією, де написано:
«Цього дня Перемоги ми згадуємо всіх тих, хто боровся за нашу свободу понад 80 років тому».
А також опублікував знімок своїх предків — матері Єлизавети II, її батьків короля Георга VI та королеви Єлизавети, а також принцеси Маргарет.
«Момент національного свята. Цього дня 80 років тому перед Букінгемським палацом зібрався величезний натовп людей на святкування Дня Перемоги над Японією (VJ), присвяченого закінченню Другої світової війни.
З балкона король Георг VI та королева Єлизавета разом зі своїми дочками принцесою Єлизаветою та принцесою Маргарет помахали публіці.
Король Георг VI записав у своєму щоденнику, що вони «виходили на балкон 6 разів вдень і ввечері», о 10-й ранку біля Букінгемського палацу зібралася велика кількість людей.
(гортайте фото праворуч)
19 серпня 1945 року у соборі Св. Павла відбулася церемонія подяки, на якій була присутня королівська родина. Сьогодні Король і Королева приєднаються до нації на згадку про Національну меморіальну дендрарію».
Нагадаємо, дружина короля нещодавно відпочивала у Греції, де її бачили на яхті. А сам монарх, мабуть, провів час у Шотландії.