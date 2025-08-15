Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

15 серпня 1945 року, рівно 80 років тому, Японія оголосила про свою капітуляцію.

Монарх сьогодні поклав вінок під час церемонії поминання у Національному меморіальному дендрарії на відзначення 80-ї річниці Дня перемоги над Японією в Алревасі, куди прибув разом із дружиною Каміллою.

Королева Камілла і король Чарльз III / © Associated Press

Король був одягнений у військову форму, з кашкетом на голові і орденами на грудях, а королева Камілла одягла елегантну білу сукню з поясом на талії та плісованим подолом, а взута була в двокольорові туфлі на підборах. Образ Камілли доповнювали перлинні сережки у вухах та капелюх із широкими крисами.

Королева Камілла і король Чарльз III / © Associated Press

У соцмережах король поділився публікацією, де написано:

«Цього дня Перемоги ми згадуємо всіх тих, хто боровся за нашу свободу понад 80 років тому».

А також опублікував знімок своїх предків — матері Єлизавети II, її батьків короля Георга VI та королеви Єлизавети, а також принцеси Маргарет.

«Момент національного свята. Цього дня 80 років тому перед Букінгемським палацом зібрався величезний натовп людей на святкування Дня Перемоги над Японією (VJ), присвяченого закінченню Другої світової війни.

З балкона король Георг VI та королева Єлизавета разом зі своїми дочками принцесою Єлизаветою та принцесою Маргарет помахали публіці.

Король Георг VI записав у своєму щоденнику, що вони «виходили на балкон 6 разів вдень і ввечері», о 10-й ранку біля Букінгемського палацу зібралася велика кількість людей.

19 серпня 1945 року у соборі Св. Павла відбулася церемонія подяки, на якій була присутня королівська родина. Сьогодні Король і Королева приєднаються до нації на згадку про Національну меморіальну дендрарію».

Королева Камілла і король Чарльз III / © Associated Press

Нагадаємо, дружина короля нещодавно відпочивала у Греції, де її бачили на яхті. А сам монарх, мабуть, провів час у Шотландії.