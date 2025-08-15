ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
2 хв

Камілла в білій сукні, а Чарльз — у військовій формі: подружжя відвідало пам’ятний захід у Стаффордширі

Король Чарльз і королева Камілла прибули сьогодні до Національного меморіального дендропарку у Стаффордширі, щоб очолити націю на честь 80-ї річниці закінчення Другої світової війни.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз та королева Камілла

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

15 серпня 1945 року, рівно 80 років тому, Японія оголосила про свою капітуляцію.

Монарх сьогодні поклав вінок під час церемонії поминання у Національному меморіальному дендрарії на відзначення 80-ї річниці Дня перемоги над Японією в Алревасі, куди прибув разом із дружиною Каміллою.

Королева Камілла і король Чарльз III / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз III / © Associated Press

Король був одягнений у військову форму, з кашкетом на голові і орденами на грудях, а королева Камілла одягла елегантну білу сукню з поясом на талії та плісованим подолом, а взута була в двокольорові туфлі на підборах. Образ Камілли доповнювали перлинні сережки у вухах та капелюх із широкими крисами.

Королева Камілла і король Чарльз III / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз III / © Associated Press

У соцмережах король поділився публікацією, де написано:

«Цього дня Перемоги ми згадуємо всіх тих, хто боровся за нашу свободу понад 80 років тому».

А також опублікував знімок своїх предків — матері Єлизавети II, її батьків короля Георга VI та королеви Єлизавети, а також принцеси Маргарет.

«Момент національного свята. Цього дня 80 років тому перед Букінгемським палацом зібрався величезний натовп людей на святкування Дня Перемоги над Японією (VJ), присвяченого закінченню Другої світової війни.

З балкона король Георг VI та королева Єлизавета разом зі своїми дочками принцесою Єлизаветою та принцесою Маргарет помахали публіці.

Король Георг VI записав у своєму щоденнику, що вони «виходили на балкон 6 разів вдень і ввечері», о 10-й ранку біля Букінгемського палацу зібралася велика кількість людей.

(гортайте фото праворуч)

19 серпня 1945 року у соборі Св. Павла відбулася церемонія подяки, на якій була присутня королівська родина. Сьогодні Король і Королева приєднаються до нації на згадку про Національну меморіальну дендрарію».

Королева Камілла і король Чарльз III / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз III / © Associated Press

Нагадаємо, дружина короля нещодавно відпочивала у Греції, де її бачили на яхті. А сам монарх, мабуть, провів час у Шотландії.

Королева Камілла і король Чарльз III / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз III / © Associated Press

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie