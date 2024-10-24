Камілла в білій туніці, а Чарльз у незвичайному костюмі: подружжя на церемонії привітання на Самоа

Короля Чарльза та його дружину Каміллу зустріли на Самоа спеціальною церемонією, призначеною лише для монархів.

Їхні Величності прибули до Національного університету Самоа на традиційну церемонію привітання. Ця церемонія особлива, призначена лише монархів і є знаком великої поваги. На ній було кілька сотень членів сільської громади, та старійшини села.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Королю Чарльзу вручили чашу особливого напою, приготованого з подрібненого коріння дорогоцінної рослини ава. Також королю та королеві після прибуття було вручено церемоніальні гірлянди, відомі як леї. Чарльзу піднесли гірлянду із сушених плодів панданусу, а Каміллі — квіткову гірлянду.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Цього дня Камілла була одягнена у білу туніку та штани-палацо від Anna Valentine, а в руках тримала плетену сумку з бамбуковими ручками. У королеви було її фірмове укладання, на шиї дві улюблені підвіски одна з яких від Kiki McDonough, кілька браслетів на зап'ястях, зокрема і "браслет дружби", а також заручальна каблучка у поєднанні з обручкою.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз був у білій сорочці з оздобленням у стилі самоанської школи витончених мистецтв, білих штанях та бежевих туфлях.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Getty Images

Королівське подружжя продовжує своє турне Самоа ще кілька днів. В країну вони прибули після візиту до Австралії.

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