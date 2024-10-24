Камілла в білій туніці, а Чарльз у незвичайному костюмі: подружжя на церемонії привітання на Самоа

Короля Чарльза та його дружину Каміллу зустріли на Самоа спеціальною церемонією, призначеною лише для монархів.
Їхні Величності прибули до Національного університету Самоа на традиційну церемонію привітання. Ця церемонія особлива, призначена лише монархів і є знаком великої поваги. На ній було кілька сотень членів сільської громади, та старійшини села.
Королю Чарльзу вручили чашу особливого напою, приготованого з подрібненого коріння дорогоцінної рослини ава. Також королю та королеві після прибуття було вручено церемоніальні гірлянди, відомі як леї. Чарльзу піднесли гірлянду із сушених плодів панданусу, а Каміллі — квіткову гірлянду.
Цього дня Камілла була одягнена у білу туніку та штани-палацо від Anna Valentine, а в руках тримала плетену сумку з бамбуковими ручками. У королеви було її фірмове укладання, на шиї дві улюблені підвіски одна з яких від Kiki McDonough, кілька браслетів на зап'ястях, зокрема і "браслет дружби", а також заручальна каблучка у поєднанні з обручкою.
Король Чарльз був у білій сорочці з оздобленням у стилі самоанської школи витончених мистецтв, білих штанях та бежевих туфлях.
Королівське подружжя продовжує своє турне Самоа ще кілька днів. В країну вони прибули після візиту до Австралії.
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