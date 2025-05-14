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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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74
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Камілла в білій туніці, а Чарльз у синьому костюмі: королівське подружжя відвідало ботанічний сад

Вчора король Чарльз і королева Камілла чудово провели час, милуючись десятками гігантських розписаних яєць на приголомшливій території садів К’ю в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз та королева Камілла

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Захід під назвою «Дива дикої природи: вечір мистецтва та охорони природи» було задумано як свято мистецтва та природи, а також як збір коштів для благодійної організації, яка співпрацює з експертами з охорони природи для вирішення проблем, з якими стикаються дика природа Азії та спільноти, що живуть поруч.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Чарльз сказав гостям, що цей вечір став «можливістю віддати шану, як я думаю, усім чудовим людям, які виконують усю роботу на землі в Індії, щоб урятувати не лише слонів, а й інші види тварин», — цитує видання Daily Mail.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

В межах заходу було представлено 123 гігантські скульптури яєць, розроблені провідними діячами моди, мистецтва та дизайну. Вони були виставлені по всьому Лондону в межах безкоштовного арт-маршруту на таких майданчиках як Букінгемський палац, електростанція Баттерсі, Королівський Альберт-гол, Слоун-стріт і Кенері-Ворф.

Королева Камілла приїхала на цей захід у білому пальті-туніці із золотою вишивкою від Anna Valentine та білих штанях, доповнивши образ туфлями на танкетці від Eliot Zed. Образ королеви доповнював браслет із 18-каратного жовтого золота та агата Van Cleef Arpels, золота підвіска у формі пластини з ініціалами імен її п’ятьох онуків та сережки-висячки у вухах. Королева тримала в руках сріблястий клатч.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз був одягнений у синій костюм, білу сорочку та синю краватку у принт слонів.

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Також цей захід відвідала принцеса Йоркська Беатріс.

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Принцеса Беатріс / © Getty Images

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