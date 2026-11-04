Камілла в білому пальті, а Чарльз у чорному костюмі: королівське подружжя відвідало урочисту вечерю

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

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Монарша пара завершила свій дев'ятиденний тур Карибським регіоном, відвідавши Багами, Гаяну і Антигуа і Барбуду.

Фіналом цієї поїздки стала розкішна вечеря, яку вони влаштували для лідерів країн Співдружності.

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Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз III був одягнений у строгий вечірній костюм, а королева Камілла мала елегантний вигляд в білій вечірній сукні з марокканської тканини, розшитій кинджалом — національною квіткою Антигуа — роботи Анни Валентайн, доповнивши вечірній образ діамантовими та золотими сережками та золотим намистом, а також браслетом на зап’ясті.

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Хоча під час поїздки Чарльза та Камілли було багато радісних моментів, вона була затьмарена історією работоргівлі. Після прибуття до Карибського басейну монарх торкнувся цього питання, назвавши його «ганебною главою історії», додавши:

«Це наповнює моє серце жахом, а мою душу — найглибшою особистою скорботою». Незважаючи на згадку про звірства, Чарльз не приніс прямих вибачень, пише журнал Hello!.

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

У країнах Карибського басейну навіть пройшли протести, учасники яких тримали плакати з написами: «Ви кажете, що шкодуєте, то перепросіть», «Злочини проти людяності ніколи не можуть бути законними. Перепросіть зараз» і «Вибачтеся за найбільший злочин проти людяності, і давайте досягнемо справедливості у вигляді компенсацій».

Лунали заклики до офіційних вибачень і навіть виплати компенсацій з боку Великої Британії, але король не відреагував на них.

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Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Раніше цього ж дня монрах та його дружина відвідали пляж, де збирали сміття. Камілла для цього навіть зняла взуття.

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