Камілла в блакитній сукні, а Чарльз у синьому костюмі: королівське подружжя поділилося новим знімком і анонсувало тур

Король та королева Великої Британії вирушать у тур за кілька тижнів до коронації Чарльза III.

Це буде поїздка містами Франції та Німеччини, яка запланована на 26-31 березня 2023 року. Візит буде присвячений відносинам Великої Британії з Францією та Німеччиною, відзначаючи спільну історію, культуру та цінності. А також дасть можливість зазирнути в майбутнє та продемонструвати безліч способів, якими Велика Британія працює у партнерстві з Францією та Німеччиною, чи то боротьба зі зміною клімату чи реакція на війну в Україні.

У твітері королівського подружжя було анонсовано тур та опубліковано нове фото пари. На знімку 75-річна Камілла зображена в гарній блакитній сукні, у неї на шиї намисто, волосся укладене, на зап'ястях сяють браслети, стоячи поряд із чоловіком королева усміхається. Чарльз у темно-синьому костюмі, світлій сорочці та краватці також зображений у чудовому настрої.

King і The Queen Consort буде їздити до Франції і Німеччини для першого State Visit з нового регіону, з 26th March to 31st March 2023.



The visit will celebrate Britain's relationship with France and Germany, беручи наші shared histories, culture and values. — The Royal Family (@RoyalFamily) 3 березня 2023

Після повернення з поїздки у пари буде ще місяць до коронації, яка запланована на 6 травня 2023 року.

Читайте також: