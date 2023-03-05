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Камілла в блакитній сукні, а Чарльз у синьому костюмі: королівське подружжя поділилося новим знімком і анонсувало тур

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Камілла в блакитній сукні, а Чарльз у синьому костюмі: королівське подружжя поділилося новим знімком і анонсувало тур

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Король та королева Великої Британії вирушать у тур за кілька тижнів до коронації Чарльза III.

Це буде поїздка містами Франції та Німеччини, яка запланована на 26-31 березня 2023 року. Візит буде присвячений відносинам Великої Британії з Францією та Німеччиною, відзначаючи спільну історію, культуру та цінності. А також дасть можливість зазирнути в майбутнє та продемонструвати безліч способів, якими Велика Британія працює у партнерстві з Францією та Німеччиною, чи то боротьба зі зміною клімату чи реакція на війну в Україні.

У твітері королівського подружжя було анонсовано тур та опубліковано нове фото пари. На знімку 75-річна Камілла зображена в гарній блакитній сукні, у неї на шиї намисто, волосся укладене, на зап'ястях сяють браслети, стоячи поряд із чоловіком королева усміхається. Чарльз у темно-синьому костюмі, світлій сорочці та краватці також зображений у чудовому настрої.

Після повернення з поїздки у пари буде ще місяць до коронації, яка запланована на 6 травня 2023 року.

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Дата публікації
Перегляди
697
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