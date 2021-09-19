Камілла в блакитному пальті, а принц Чарльз в формі: королівська пара відвідала Вестмінстерське абатство

У герцогині Корнуольської і принца Чарльза сьогодні відбувся черговий світський вихід.

Принц Уельський і його дружина Камілла відвідали службу на честь 81-ї річниці битви за Британію у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Щорічна служба знаменує перемогу і загибель людей Королівських ВПС під час битви за Британію 1940 року. Битва за Британію була першою великою кампанією, яка велася повністю в небі.

Герцогиня Корнуольська і принц Чарльз / Getty Images

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На захід 74-річна герцогиня одягла смугасте блакитне пальто, під яким виднілася лаконічна біла сукня. Аутфіт Камілли доповнював капелюх з широкими полями і квіткою збоку, білий клатч, улюблені двоколірні туфлі від Chanel, а також перлинне намисто з брошкою на шиї і перлинні сережки з цього ж гарнітура. Герцогиня перебувала в чудовому настрої, як і її чоловік Чарльз, він, до речі, був одягнений у військову форму, кашкет і білі рукавички.

герцогиня Корнуольська / Getty Images

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Герцогиня Корнуольська на пам'ятному заході в Вестмінстерському абатстві (7 фото)

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