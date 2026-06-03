Камілла в блакитній сукні, а Чарльз у синьому костюмі: монарша пара відвідала особливий прийом

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

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Прийом було присвячено 125-річчю благодійної організації боротьби з раком Cancer Research UK.

Король Чарльз, який все ще проходить лікування від невідомої широкій публіці форми раку, вітав гостей і тиснув їм руки. Монарх був одягнений у синій костюм у смужку, білу сорочку, блакитну краватку в принт, до якої підібрав хустку в нагрудну кишеню піджака до тону.

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла одягла небесно-блакитну сукню з невеликим розрізом на декольте, доповнивши свій образ брошкою на грудях, кількома браслетами на зап'ястя, лаконічною зачіскою та макіяжем.

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Прийом також відвідала принцеса Уельська Кетрін, зачарувавши публіку розкішним образом у ягідній сукні із сердечками від бренду від Rodarte та взувши замшеві туфлі-човники Gianvito Rossi.

Принцеса Уельська Кетрін / © Associated Press

Герцог та герцогиня Глостерські також стали гостями цього важливого заходу у палаці.

Герцогиня Глостерська Біргітта / © Getty Images

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