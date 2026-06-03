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Камілла в блакитній сукні, а Чарльз у синьому костюмі: монарша пара відвідала особливий прийом
Король Чарльз і королева Камілла відвідали прийом у Сент-Джеймському палаці в Лондоні.
Прийом було присвячено 125-річчю благодійної організації боротьби з раком Cancer Research UK.
Король Чарльз, який все ще проходить лікування від невідомої широкій публіці форми раку, вітав гостей і тиснув їм руки. Монарх був одягнений у синій костюм у смужку, білу сорочку, блакитну краватку в принт, до якої підібрав хустку в нагрудну кишеню піджака до тону.
Королева Камілла одягла небесно-блакитну сукню з невеликим розрізом на декольте, доповнивши свій образ брошкою на грудях, кількома браслетами на зап'ястя, лаконічною зачіскою та макіяжем.
Прийом також відвідала принцеса Уельська Кетрін, зачарувавши публіку розкішним образом у ягідній сукні із сердечками від бренду від Rodarte та взувши замшеві туфлі-човники Gianvito Rossi.
Герцог та герцогиня Глостерські також стали гостями цього важливого заходу у палаці.