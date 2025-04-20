Камілла в блакитному пальті, а Чарльз в картатому костюмі: монарша пара відвідала великодню службу

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

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Королева Камілла сьогодні мала чудовий вигляд в блакитному пальті з квітковою вишивкою, доповнивши своє вбрання капелюхом до тону з гігантською трояндою, бежевими туфлями на підборах, бежевою сумкою від Bottega Veneta і бежевими рукавичками зі шкіри.

Її Величність також зробила ніжний макіяж з рожевим блиском на губах, одягла перлинні сережки-висячки та тонкий золотий ланцюжок на шию (швидше за все це її улюблена пластинчаста підвіска з ініціалами п'ятьох онуків). А на грудях у Камілли була пришпилена брошка з блакитним каменем.

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз продемонстрував новий образ одягнувши темно-синій картатий костюм, білу сорочку та краватку в принт. Монарх також махав натовпу і перебував у чудовому настрої.

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Нагадаємо, святкову службу цього року знову пропустили принц та принцеса Уельські, вони поробили провести цей день із сім'єю у своєму маєтку Анмер-гол.

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press