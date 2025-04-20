ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
1 хв

Камілла в блакитному пальті, а Чарльз в картатому костюмі: монарша пара відвідала великодню службу

Король Чарльз та королева Камілла прибули на великодню службу до каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз та королева Камілла

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла сьогодні мала чудовий вигляд в блакитному пальті з квітковою вишивкою, доповнивши своє вбрання капелюхом до тону з гігантською трояндою, бежевими туфлями на підборах, бежевою сумкою від Bottega Veneta і бежевими рукавичками зі шкіри.

Її Величність також зробила ніжний макіяж з рожевим блиском на губах, одягла перлинні сережки-висячки та тонкий золотий ланцюжок на шию (швидше за все це її улюблена пластинчаста підвіска з ініціалами п'ятьох онуків). А на грудях у Камілли була пришпилена брошка з блакитним каменем.

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз продемонстрував новий образ одягнувши темно-синій картатий костюм, білу сорочку та краватку в принт. Монарх також махав натовпу і перебував у чудовому настрої.

Нагадаємо, святкову службу цього року знову пропустили принц та принцеса Уельські, вони поробили провести цей день із сім'єю у своєму маєтку Анмер-гол.

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie