Камілла в блідо-зеленому пальті, а Чарльз у сірому костюмі: королівське подружжя відвідало новий захід

Чарльз та королева Камілла отримали найтепліший прийом у свій перший повноцінний день перебування в Австралії.

Монарх та його дружина відвідали англіканську церкву Святого Хоми у Північному Сіднеї. Їх зустрів тріумфуючий натовп доброзичливців, які прийшли привітати короля і королеву.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Шанувальники, які чекали на території церкви, серед яких були десятки учнів недільної школи, були в захваті від можливості потиснути руки Чарльзу та Каміллі.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева з'явилася на публіці у блідо-зеленому пальті від Anna Valentine, капелюсі Lock & Co. Hatters з широкими крисами, з сумкою Moynat бежевого кольору та туфлях-човниках із замші на підборах Eliot Zed. У неї на шиї був перлинний чокер з діамантовою застібкою та підвіска Kiki McDonough, перлинні сережки-висячки у вухах та браслети Van Cleef & Arpels, а також новий браслет "дружби", який Камілла почала часто носити.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз одягнув світло-сірий костюм у клітинку, білу сорочку в смужку та краватку в принт. Монарх також люб'язно привітав людей, які прийшли їх побачити.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Наприкінці служби королю і королеві побажали щасливого шляху на частину їхньої поїздки, що залишилася, після чого вони розписалися на першій в Австралії Біблії і в молитовнику.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Раніше ми показували, в якому образі королева Камілла з'явилася у свій перший день візиту до Австралії.

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