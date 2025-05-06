Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

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У другу річницю коронації Їхніх Величностей у Центральній залі Національної галереї було представлено два замовлені коронаційні державні портрети короля Чарльза III та королеви Камілли.

Портрети, які стануть частиною Королівської колекції, були написані двома різними художниками, особисто обраними королем та королевою, повідомляє Букінгемський палац.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз обрав Пітера Кухфельда, а королева Камілла обрала Пола С. Бенні. Обидва художники вже відомі Їхнім Величностям, оскільки раніше вони працювали над іншими королівськими замовленнями.

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Ці портрети продовжують важливу традицію коронаційних державних портретів, що налічує багато століть.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Нові портрети виставлять у Центральній залі Національної галереї, королівським покровителем якої є король, від вівторка 6 травня до четверга 5 червня. Потім вони переїдуть до свого постійного місця перебування — до Тронної зали Букінгемського палацу. Їх можна буде побачити під час літнього відкриття державних залів (10 липня — 28 вересня 2025 р.).

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла з’явилася на публіці в ефектній червоній сукні з вовняного крепу від Fiona Clare, взула бежеві замшеві туфлі на невисоких підборах, а в руках тримала сумку, яку підібрала до тону. На грудях у королеви була брошка з діамантами, у вухах перлинні сережки-висячки, а на шиї золотий ланцюжок із пластинчастою підвіскою. Макіяж та зачіска були лаконічними. Король одягнувся в синій смугастий костюм, сорочку та краватку Thalassa Collection модель White Tower.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Вчора, нагадаємо, король і королева спостерігали за повітряним парадом на балконі Букінгемського палацу та за військовим ходом Меллом, де Камілла з’явилася в синьому пальті Fiona Claire.