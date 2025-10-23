ТСН у соціальних мережах

246
2 хв

Камілла в чорному пальті, а Чарльз — сірому костюмі: монарша пара приїхала до Рима

Король Чарльз і королева Камілла прибули до аеропорту Чампіно на околицях Рима в середу за день до свого державного візиту до Ватикану.

Ольга Кузьменко
Королева Камілла та король Чарльз

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Учора ввечері літак Їхніх Величностей приземлився в аеропорту, де їх вітали посол Великої Британії при Святому Престолі Крістофер Тротт і монсеньйор Гонсалес, глава Ватиканського протоколу.

Потім вони вирушили на віллу Волконського — розкішну резиденцію, побудовану в XIX столітті княгинею Зінаїдою Волконською, яка від 1947 року є резиденцією британського посла.

Король Чарльз і королева Камілла прибули до Рима / © Associated Press

Для монарха та його дружини це другий візит до Італії цього року. Пара сподівалася відвідати Ватикан під час свого візиту до Риму у березні, але відклала цю частину поїздки через погане здоров’я Папи Франциска. Натомість вони змогли особисто зустрітися з Папою Франциском та опублікували фотографію цього моменту.

Як заявив Букінгемський палац, анонсуючи поїздку, цей візит є «важливим моментом у відносинах між Католицькою церквою та Церквою Англії.

Король Чарльз і королева Камілла прибули до Рима / © Associated Press

Королева Камілал зійшла з трапа літака в темному довгому пальті з поясом від Anna Valentine, сукні з принтом пір’я павича від Fiona Clare, в руках тримала сумку Zeus+Δione — схоже на новинку, а взута була в туфлі-човники на підборах. Королева зробила зачіску та макіяж, а у вухах у неї були діамантові сережки з перлинними підвісками.

Король Чарльз і королева Камілла прибули до Рима / © Associated Press

Король Чарльз обрав для поїздки світло-сірий костюм, блакитну краватку та білу сорочку.

А нещодавно монарх з’явився на іншому заході і королівські шанувальники висловили стурбованість тим, який вигляд мають руки Чарльза.

246
