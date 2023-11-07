Камілла в коронаційній сукні, а Чарльз в оксамитовій мантії: подружжя на відкритті державного парламенту

Це вперше королева Камілла приєдналася до короля Чарльза на їхньому першому державному відкритті парламенту.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Під час церемонії монарх носив імператорську державну корону, а його дружина вперше одягла Державну діадему Георга IV, яка була виготовлена для коронації короля Георга IV 1820 року. Саме її на відкриттях парламенту часто носила покійна королева Єлизавета II.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Звертаючись сьогодні до членів парламенту та колег у Палаті лордів, Чарльз говорив про "спадщину служіння і відданість Її Величності", а поряд з ним була його дружина королева Камілла. Це був історичний та емоційний момент для короля.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Камілла була у своїй коронаційній сукні від Брюса Олдфілда, з клатчем до тону і взута в золотисті туфлі на підборах.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

На шиї у Камілли було діамантове кольє, у вухах сережки з камінням, а на голові та сама діамантова діадема.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Її вперше публічно на своєму першому державному відкритті парламенту 1952 року носила королева Єлизавета II.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

І одягала її дорогою на більшість державних відкриттів парламенту в наступні роки свого правління.

Королева Єлизавета II у цій самій діадемі / Фото: Getty Images

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