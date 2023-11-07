Камілла в коронаційній сукні, а Чарльз в оксамитовій мантії: подружжя на відкритті державного парламенту

Король Чарльз III та королева Камілла відвідали державне відкриття парламенту в Лондоні.
Це вперше королева Камілла приєдналася до короля Чарльза на їхньому першому державному відкритті парламенту.
Під час церемонії монарх носив імператорську державну корону, а його дружина вперше одягла Державну діадему Георга IV, яка була виготовлена для коронації короля Георга IV 1820 року. Саме її на відкриттях парламенту часто носила покійна королева Єлизавета II.
Звертаючись сьогодні до членів парламенту та колег у Палаті лордів, Чарльз говорив про "спадщину служіння і відданість Її Величності", а поряд з ним була його дружина королева Камілла. Це був історичний та емоційний момент для короля.
Камілла була у своїй коронаційній сукні від Брюса Олдфілда, з клатчем до тону і взута в золотисті туфлі на підборах.
На шиї у Камілли було діамантове кольє, у вухах сережки з камінням, а на голові та сама діамантова діадема.
Її вперше публічно на своєму першому державному відкритті парламенту 1952 року носила королева Єлизавета II.
І одягала її дорогою на більшість державних відкриттів парламенту в наступні роки свого правління.
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