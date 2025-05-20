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Камілла в квітковій сукні, а Чарльз у кремовому костюмі: монарша пара відвідала Canada House у Лондоні
Король Чарльз і королева Камілла відвідали Canada House у Лондоні перед своїм дводенним державним візитом до країни наступного тижня.
Вітали пару верховний комісар Канади Ральф Гудейл і заступник верховного комісара Роберт Фрай.
Королева з’явилася на публіці в білій сукні середньої довжини з квітковим принтом, у руках тримала плетену сумку Bottega Veneta, а на шиї у неї було перлинне кольє з діамантовою застібкою з особистої колекції Камілли. Також Її Величність одягла перлинні сережки-висячки, зробила зачіску та легкий денний макіяж.
Король Чарльз був в ідеально зшитому кремовому костюмі, блідо-рожевій сорочці і з краваткою у принт зебри.
Монарша пара відвідає Канаду з королівським туром від 26 до 27 травня. А їхній сьогоднішній візит має особливе значення, оскільки Canada House, що є Вищою комісією Канади у Великій Британії, відкрився 100 років тому 1925-го, щоб об’єднати представництва Канади під одним дахом. У наступному столітті він став символом Канади в Лондоні та вітриною канадського мистецтва, культури і спадщини.
Нагадаємо, вчора король і королева були присутні на відкритті квіткової виставки в Челсі — одному з найулюбленіших заходів покійної королеви Єлизавети II.