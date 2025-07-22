Камілла в новій сукні, а Чарльз у пісочному костюмі: монарша пара з’явилася на публічному заході

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

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Король Чарльз та королева Камілла, яка нещодавно відсвяткувала 78-й день народження, відвідали з візитом Національний кінний завод у Ньюмаркеті. Там Їхні Величності висадили дерево.

Королева Камілла приїхала на захід у чорно-білій сукні в принт різного діаметра кіл, вбрання вона поєднувала з бежевими туфлями на підборах, перлинними сережками-висячками та кількома золотими ланцюжками на шиї, серед яких ми помітили нову підвіску, яку Камілла ще не носила.

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Поки що не відомо, що це за нова прикраса, але, можливо, це цей подарунок її чоловіка Чарльза на день народження, адже ми вже розповідали раніше, що монарх любить дарувати своїй дружині прикраси. Також у Камілли була її класична зачіска та макіяж на обличчі.

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Король Чарльз одягнувся в пісочний костюм, білу картату сорочку і червону краватку в дрібну цятку. У нагрудній кишені його піджака була червона картата хустка — незмінний аксесуар у багатьох образах монарха.

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Зазначимо, королівське подружжя також приєдналося до привітань для принца Джорджа Уельського, який сьогодні святкує 12-річчя, опублікувавши фото іменинника у Instagram сторіз.