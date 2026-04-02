Камілла в новому пальті, а Чарльз у фраку: королівське подружжя відвідало святкову службу в Уельсі

Королева Камілла і король Чарльз

Цей захід вперше від 1982 року проводився в Уельсі і лише вдруге за історію цієї традиції.

Уельс — особливе місце для Вільяма та Кейт, які були названі принцом і принцесою Уельськими після сходження на престол короля Чарльза у вересні 2022 року.

Принц Уельський — це історичний титул спадкоємця престолу чоловічої статі, і Вільям і Кейт здійснили безліч важливих візитів до Уельсу відтоді, як прийняли ці титули. Титул принца Уельського також має особливе значення для короля Чарльза, який носив його протягом 64 років, до свого сходження на престол.

Король удостоївся честі вручити королівські подарунки у Великий четвер приблизно 77 чоловікам та 77 жінкам з Уельсу та інших єпархій по всій Великій Британії на знак визнання їхнього зразкового християнського служіння своїм громадам. Число «77» відповідало віку монарха.

На службу сьогодні королева Камілла приїхала в елегантному синьому пальті з гарною квітковою вишивкою та капелюсі, на якому також був вишитий візерунок. Королева одягла перлинні сережки-вісячки з діамантами та золоту брошку з синім каменем та розсипом діамантів. Легкий макіяж, ідеальні брови, секрет яких ми нещодавно розповідали, та зачіска завершували образ Камілли.

Король Чарльз був у фраку, білій сорочці, чорному жилеті та сірих смугастих штанях. Монарх носив незмінно хустку в нагрудній кишені і перстень на пальці.

Нагадаємо, у неділю королівська родина на чолі з королем та королевою збереться на великодній службі у Віндзорі.

