Камілла в оксамитовій сукні, а Чарльз у смокінгу: королівське подружжя побувало на прем’єрі фільму

Королівське подружжя Британії було присутнє на прем'єрі фільму «У пошуках гармонії: бачення короля» у Віндзорському замку.

Королева Камілла та король Чарльз

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла запросили гостей на прем’єру нового документального фільму про монарха. Серед запрошених були: Кейт Вінслет, Стенлі Туччі та Дама Джуді Денч, Бенедикт Камбербетч із дружиною Софі Гантер.

Це перший в історії фільм, який показали у королівській резиденції у Віндзорі.

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла приїхала на показ в оксамитовій сукні з вишивкою від Anna Valentine під яку підібрала смарагдові штани та чорні туфлі-човники, а образ доповнила сережками-висячками з бірюзою та нової цікавою брошкою ручної роботи, виготовленої випускницями факультету вишивки благодійної організації короля, що займається питаннями природи та стійкого розвитку.

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз одягнув чорний смокінг із червоними деталями, білу сорочку та краватку-метелика, а також взув ідеально начищені туфлі.

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Акторка Кейт Вінслет, яка озвучує фільм «У пошуках гармонії: бачення короля» високо оцінила «велике бачення та далекоглядність» короля. Вона приїхала на показ в розкішній вечірній сукні на одне плече.

Кейт Вінслет / © Associated Press

Кейт Вінслет / © Associated Press

Король Чарльз, Стенлі Туччі і Джуді Денч / © Associated Press

Король Чарльз, Стенлі Туччі і Джуді Денч / © Associated Press

Бенедикт Камбербетч із дружиною Софі Хантер / © Associated Press

Бенедикт Камбербетч із дружиною Софі Хантер / © Associated Press

Також захід відвідала герцогиня Единбурзька Софі, вона обрала чудову смарагдову сукню максі, яка ідеально сиділа на фігурі.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Нагадаємо, раніше Камілла відвідала спеціальний показ фільму «Гамнет», організований у читальному залі королеви у готелі May Fair у Лондоні.

