Камілла в оксамитовій сукні, а Чарльз у смокінгу: королівське подружжя побувало на прем’єрі фільму

Король Чарльз та королева Камілла запросили гостей на прем’єру нового документального фільму про монарха. Серед запрошених були: Кейт Вінслет, Стенлі Туччі та Дама Джуді Денч, Бенедикт Камбербетч із дружиною Софі Гантер.

Це перший в історії фільм, який показали у королівській резиденції у Віндзорі.

Королева Камілла приїхала на показ в оксамитовій сукні з вишивкою від Anna Valentine під яку підібрала смарагдові штани та чорні туфлі-човники, а образ доповнила сережками-висячками з бірюзою та нової цікавою брошкою ручної роботи, виготовленої випускницями факультету вишивки благодійної організації короля, що займається питаннями природи та стійкого розвитку.

Король Чарльз одягнув чорний смокінг із червоними деталями, білу сорочку та краватку-метелика, а також взув ідеально начищені туфлі.

Акторка Кейт Вінслет, яка озвучує фільм «У пошуках гармонії: бачення короля» високо оцінила «велике бачення та далекоглядність» короля. Вона приїхала на показ в розкішній вечірній сукні на одне плече.

Кейт Вінслет / © Associated Press

Король Чарльз, Стенлі Туччі і Джуді Денч / © Associated Press

Бенедикт Камбербетч із дружиною Софі Хантер / © Associated Press

Також захід відвідала герцогиня Единбурзька Софі, вона обрала чудову смарагдову сукню максі, яка ідеально сиділа на фігурі.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Нагадаємо, раніше Камілла відвідала спеціальний показ фільму «Гамнет», організований у читальному залі королеви у готелі May Fair у Лондоні.