Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Реклама

Це 20-й тур короля Чарльза і 5-й тур королеви Камілли Канадою, їхній попередній візит був 2022 року.

Їхні Величності здійснили переліт на борту літака Airbus CC-330 Husky Королівських ВПС Канади, який спеціально використовувався для перевезення високопосадовців, який був відправлений за ними з Великої Британії.

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

В аеропорту Камілла з’явилася в блідо-рожевій сукні-пальті від Anna Valentine і взута в туфлі Chanel, а в руках тримала бежеву сумку Bottega Veneta.

Реклама

До сукні королеви була приколота діамантова брошка у вигляді кленового листа, подарована королеві-матері Єлизаветі її чоловіком, королем Георгом VI і, яку вона носила під час першого візиту до Канади 1939 року. Пізнішу прикрасу успадкувала королева Єлизавета II, яка носила її регулярно.

Також Камілла носила золотий ланцюжок із улюбленою пластинчастою підвіскою та перлинні сережки-висячки.

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз одягнув світло-сірий костюм, у білу картату сорочку і бордову краватку в принт.