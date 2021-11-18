Камілла в рожевій туніці та Чарльз у світлому костюмі: королівська пара прилетіла до Єгипту

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз разом прилетіли до Єгипту.
Сьогодні, 18 листопада, їх привітав президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі та його дружина Ентіссар Амер у президентському палаці в Каїрі. Основні моменти туру включають прийом між Великою Британією та Єгиптом, присвячений зв'язку між двома країнами, який буде організований з видом на піраміди на плато Гіза.
Камілла з'явилася на червоній доріжці у ніжно-рожевому пальті-туніці та білих штанах, взута в білі туфлі на танкетці та з плетеною сумкою з бамбуковими ручками в руках. У герцогині було ідеальне укладання і легкий макіяж, а також золоті підвіски і перлинні сережки у вухах.
Принц Чарльз одягнув світлий костюм, під яким була біла сорочка в дрібну клітинку і взув лаковані туфлі-оксфорди. Разом із герцогинею вони мали дуже гармонійний вигляд на червоній доріжці.
Раніше, нагадаємо, пара провела кілька днів у Йорданії.
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