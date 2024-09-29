Камілла в синьому пальті, а Чарльз у кілті: королівське подружжя на святковому заході в Шотландії

Монарх виступив перед палатою і зустрівся з людьми, які зробили значний внесок у своє співтовариство.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Під час своєї промови в парламенті король сказав: "Королева і я дуже раді приєднатися до вас сьогодні у святкуванні двадцять п'ятої річниці шотландського парламенту. Цей парламент відкрився в перший день липня 1999 року, на порозі нового тисячоліття. Він ознаменував новий розквіт для Шотландії, наповнений очікуванням, оптимізмом та надією. Від того дня і досі, протягом своєї роботи понад чверть століття, це місце не просто процвітало, а й стало свідком міцних відносин між парламентом, короною та народом Шотландії", — сказав Чарльз.

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Монарх приїхав на урочистий захід у кілті, а його дружина Камілла вдягнулась у синє пальто з підкладкою в клітинку, молочну блузку, капелюх-таблетку з пером, болотного кольору туфлі із замші на підборах, у руках тримала зелену сумку зі шкіри DeMellier London. У королеви було бездоганне укладання, макіяж на обличчі та діамантова брошка пришпилена до пальта.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно син королеви Камілли — Том Паркер-Боулз розповів про самопочуття його матері на фоні лікування раку короля Чарльза.

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