Камілла в смарагдовій сукні, а Чарльз – у синьому костюмі: королівське подружжя приїхало до Північної Ірландії

Король і королева Великої Британії вирушили з візитом до Північної Ірландії.

Король Чарльз і королева Камілла відвідали вулицю, яка 2022 року була визнана "найгарнішою вулицею" Північної Ірландії, під час офіційного візиту до Белфаста.

Камілла приїхала одягнена у смарагдову сукню з коміром-стійкою, на якій була пришпилена незвичайна брошка. Королева взула високі замшеві чоботи на підборах, у неї на шиї виблискувала підвіска у вигляді золотої пластини, вона наділа шкіряні рукавички і в руках тримала невелику сумку. У вухах у королеви були золоті сережки з блискучим камінням, на обличчі макіяж, а волосся укладене в зачіску.

Король Чарльз і королева Камілла / Фото: Getty Images

Король одягнувся у темно-синій костюм у смужку, білу сорочку в тонку смужку та синю краватку у принт. У нагрудній кишені монарх мав хустку. Взутий король був у чорні лаковані туфлі-оксфорди.

Нагадаємо, дуже скоро королівське подружжя вирушить у тур до Італії. Там Чарльз і Камілла проведуть і свою 20-ту річницю від дня весілля.

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