Камілла в сукні, а Чарльз у костюмі: королівське подружжя з родичами відвідало службу

Король Чарльз і королева Камілла були заскочені фотографами після прибуття до церкви Краті-Кірк на недільну службу.

Король Чарльз та королева Камілла

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Королівське подружжя вже кілька тижнів перебуває в Шотландії, де монарх зазвичай проводить свої літні канікули аж до кінця вересня.

Чарльза і Каміллу фотографували біля церкви минулої неділі, а цього разу вони зібралися практично всією сім’єю, до них приєдналися принц і принцеса Уельські з дітьми, принцеса Анна і навіть принц Ендрю.

Сер Тімоті Лоуренс та принцеса Анна / © Getty Images

Сер Тімоті Лоуренс та принцеса Анна / © Getty Images

Король був одягнений у костюм, білу сорочку та смугасту краватку, а його дружина королева Камілла була в сукні від Fiona Clare, капелюсі з пір’ям від Philip Treacy, взяла з собою маленьку плетену сумку Bottega Veneta і накинула хустку на плечі. Її Величність доповнила лук перлинними сережками з діамантами, бездоганним укладанням, макіяжем і одягла улюблений браслет Van Сleef Arpels з 18-каратного жовтого золота з агатом.

Король і королева були на задньому сидінні автомобіля, а за кермом був водій.

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Нагадаємо, раніше минулого тижня королева Камілла відвідувала кінні змагання в Йорку, де продемонструвала два елегантні образи.

Королева Камілла в Йорку / © Getty Images

Королева Камілла в Йорку / © Getty Images

