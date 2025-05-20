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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
366
Час на прочитання
2 хв

Камілла в сукні-сорочці, а Чарльз у смугастому костюмі: монарша пара на виставці квітів

Король Чарльз та королева Камілла відвідали відкриття Chelsea Flower Show у понеділок увечері.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла та король Чарльз

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Монарша пара урочисто з’явилися на виставці квітів у Челсі Королівського садівничого товариства в Лондоні, оглядаючи яскраві садові експозиції і вшанувавши своїх улюблених собак відвідуванням саду для собак Королівського садівничого товариства і BBC Radio 2. У саду навіть були вказані імена улюблених вихованців пари, включаючи покійного собаку Камілли Бет та нового цуценя Молі, якого Камілла днями вперше показала публіці.

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла приїхала в одній зі своїх улюблених зелених суконь-сорочок від дизайнерки Фіони Клер, взула туфлі на танкетці зі світлої замші, доповнивши образ золотим ланцюжком на шиї з ініціалами своїх онуків, а також одягла улюблений браслет Van Cleef and Arpels і кілька інших браслетів. У вухах у неї були золоті сережки-висячки, а в руках вона несла хустку та плетену нюдову сумку Bottega Veneta.

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз був у синьому смугастому костюмі, сорочці та краватці в принт, у руках у монарха була тростина, а в нагрудній кишені хустка. Також на піджаку короля була приколота брошка та квітка.

Королева Камілла, Девід Бекхем та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла, Девід Бекхем та король Чарльз / © Associated Press

На виставці квітів з’явився і Девід Бекхем, котрий вітав короля під час прогулянки. Дружина Вікторія не склала йому компанії.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Бекхем поділяє з королем Чарльзом любов до саду та городу. Нещодавно ексфутболіст хвалився врожаєм зі свого городу.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

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