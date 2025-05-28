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Камілла в синій сукні та капелюсі, а Чарльз у смугастому костюмі: королівське подружжя в канадському парламенті
Король Чарльз і королева Камілла вирушили до Оттави, щоб відвідати церемонію відкриття парламенту.
76-річний Чарльз, який є королем Канади та главою держави, виголосив тронну промову на церемонії відкриття сесії парламенту в Оттаві 27 травня.
Королівське подружжя доставили в сенат найвеличнішим із королівських способів: у кареті ландо у супроводі трупи Королівської канадської кінної поліції Musical Ride у своїх яскраво-червоних туніках. Вони прибули під королівський салют і почесну варту зі 100 осіб.
Монарх виголосив промову англійською та французькою мовами, обережно маневруючи з делікатних питань відносин Великої Британії з іншим її ключовим північноамериканським союзником, Сполученими Штатами, пише People.
Під час своєї промови король сказав: «Як нагадує нам гімн: Істинна Північ дійсно сильна і вільна!».
«Паралельно уряд працює над зміцненням своїх відносин з надійними торговими партнерами та союзниками по всьому світу, визнаючи, що Канада має те, чого потребує світ, і цінності, які світ поважає. Канада готова створити коаліцію країн-однодумців, які поділяють її цінності, вірять у міжнародне співробітництво та вільний та відкритий обмін товарами, послугами та ідеями. У цьому новому світі, що швидко змінюється, Канада готова лідирувати», — сказав Чарльз.
Одягнений у цей урочистий день король був у синій смугастий костюм, а королева Камілла одягла темно-синю сукню, капелюх з квіткою та широкими крисами та взула нюдові туфлі на підборах. На шиї у королеви було перлинне кольє, у вухах перлинні сережки, а на грудях пришпилена брошка у вигляді кленового листа, яку король Георг VI подарував своїй дружині королеві Єлизаветі 1939 року перед їхнім першим королівським туром до Канади. Пізніше ця брошка була передана королеві Єлизаветі II.
Після церемонії в Оттаві королівське подружжя залишило країну літаком. Каміллі доводиться боротися зі своєю фобією польотів щоразу, сідаючи в літак.