Суспільство
98
1 хв

Камілла в синьому пальті, а Чарльз — у сірому костюмі: монарша пара приїхала до Південного Уельсу, де відсвяткує день народження короля

Сьогодні король Чарльз і королева Камілла проводять низку заходів у Південному Уельсі, оскільки монарх святкує свій 77-й день народження.

Ольга Кузьменко
Королева Камілла та король Чарльз

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Їхні Величності були присутні на святковому прийомі на честь 200-річчя замку Сіфартфа та дня народження короля в Мертір-Тідвілі. Камілла приїхала на захід в одному зі своїх улюблених синіх пальт, під яке вдягла синю сукню і взула замшеві чорні чоботи. У руках у неї була парасолька-тростина, вона мала шкіряні рукавички, на грудях у неї була пришпилена брошка, а у вухах — сережки-висячки з перлинами.

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Монарх одягнув темно-сірий костюм, білу сорочку і бліду краватку, в руках він також тримав чорну парасольку-тростину і був зі своїм улюбленим золотим перстнем на мізинці.

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Саме в Південному Уельсі монарх сьогодні святкує свій 77-й день народження, де і розрізав святковий торт.

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Раніше вдень Букінгемський палац поділився новим фото на честь іменинника. Знімок був зроблений фотографом Міллі Пілкінгтон у королівському маєтку Сандрінгем.

98
