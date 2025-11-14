Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Реклама

Їхні Величності були присутні на святковому прийомі на честь 200-річчя замку Сіфартфа та дня народження короля в Мертір-Тідвілі. Камілла приїхала на захід в одному зі своїх улюблених синіх пальт, під яке вдягла синю сукню і взула замшеві чорні чоботи. У руках у неї була парасолька-тростина, вона мала шкіряні рукавички, на грудях у неї була пришпилена брошка, а у вухах — сережки-висячки з перлинами.

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Монарх одягнув темно-сірий костюм, білу сорочку і бліду краватку, в руках він також тримав чорну парасольку-тростину і був зі своїм улюбленим золотим перстнем на мізинці.

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Саме в Південному Уельсі монарх сьогодні святкує свій 77-й день народження, де і розрізав святковий торт.

Реклама

Королева Камілла і король Чарльз / © Associated Press

Раніше вдень Букінгемський палац поділився новим фото на честь іменинника. Знімок був зроблений фотографом Міллі Пілкінгтон у королівському маєтку Сандрінгем.