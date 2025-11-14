- Дата публікації
Камілла в синьому пальті, а Чарльз — у сірому костюмі: монарша пара приїхала до Південного Уельсу, де відсвяткує день народження короля
Сьогодні король Чарльз і королева Камілла проводять низку заходів у Південному Уельсі, оскільки монарх святкує свій 77-й день народження.
Їхні Величності були присутні на святковому прийомі на честь 200-річчя замку Сіфартфа та дня народження короля в Мертір-Тідвілі. Камілла приїхала на захід в одному зі своїх улюблених синіх пальт, під яке вдягла синю сукню і взула замшеві чорні чоботи. У руках у неї була парасолька-тростина, вона мала шкіряні рукавички, на грудях у неї була пришпилена брошка, а у вухах — сережки-висячки з перлинами.
Монарх одягнув темно-сірий костюм, білу сорочку і бліду краватку, в руках він також тримав чорну парасольку-тростину і був зі своїм улюбленим золотим перстнем на мізинці.
Саме в Південному Уельсі монарх сьогодні святкує свій 77-й день народження, де і розрізав святковий торт.
Раніше вдень Букінгемський палац поділився новим фото на честь іменинника. Знімок був зроблений фотографом Міллі Пілкінгтон у королівському маєтку Сандрінгем.