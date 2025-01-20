Камілла в улюбленому капелюсі, а Чарльз у пальті в ялинку: королівське подружжя заскочили фотографи в Шотландії

Король Чарльз та його дружина королева Камілла відвідали недільну службу у церкві Креті-Кірк, неподалік Балморала, у Шотландії.

Монарха та його дружину зазнімкували фотографи після того, як вони залишили церкву та в автомобілі їхали додому.

Королева Камілла була одягнена в тепле пальто з коміром і свій улюблений капелюх з оздобленням зі штучного хутра. Вона приколола блискучу брошку до коміра, зробила укладання та легкий макіяж. Камілла традиційно сиділа на передньому сидінні та усміхалася, а король Чарльз махав рукою доброзичливцям і теж усміхався. Монарх був у твідовому пальті в ялинку.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше минулого тижня ми показували, як Чарльз відвідав благодійну організацію The Gate, у місті Аллоа. Монарх тепло спілкувався з публікою і навіть не відмовився від тісних обіймів із однією з жінок, яка прийшла привітати короля.

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