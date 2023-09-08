Камілла в яскравій сукні, а Чарльз у кілті: королівське подружжя відвідало службу на честь Єлизавети II

Король і королева вирушили сьогодні на службу до церкви Краті, неподалік Балморалу, щоб відзначити першу річницю смерті королеви Єлизавети II.
Король Чарльз та його дружина Камілла прибули на службу приблизно о 10 ранку за британським часом. Монарх був одягнений у традиційний шотландський кілт і світло-коричневий жакет, а Камілла обрала сукню в принт і підібрала до нього кардиган, взула коричневі туфлі на підборах і взяла з собою бежеву плетену сумку від Bottega Veneta.
Вона мала стильне укладання, легкий макіяж на обличчі, у вухах сережки з перлами, а на шиї кілька золотих підвісок. Також королева доповнила образ декількома золотими браслетами, у тому числі й коханим від французької марки Van Cleef & Arpels.
Цього дня король Чарльз згадав не лише про свою покійну матір, а й день свого сходження на престол.
Також відомо, що сьогодні принц Вільям та принцеса Кейт вирушили до Уельсу на службу до собору Святого Давида, який покійна королева відвідувала кілька разів.
Раніше ми розповідали, що змінилося у королівській сім'ї після смерті Єлизавети II.
Читайте також:
- На згадку про монархиню: королівська родина поділилася неопублікованим фото королеви Єлизавети II
- Кінець епохи: історія життя та правління королеви Єлизавети II
- Найулюбленіша прикраса: вже відомо, кому дісталися перлинні намиста Єлизавети II