Камілла в яскравій сукні, а Чарльз у кілті: королівське подружжя відвідало службу на честь Єлизавети II

Король і королева вирушили сьогодні на службу до церкви Краті, неподалік Балморалу, щоб відзначити першу річницю смерті королеви Єлизавети II.

Король Чарльз та його дружина Камілла прибули на службу приблизно о 10 ранку за британським часом. Монарх був одягнений у традиційний шотландський кілт і світло-коричневий жакет, а Камілла обрала сукню в принт і підібрала до нього кардиган, взула коричневі туфлі на підборах і взяла з собою бежеву плетену сумку від Bottega Veneta.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Вона мала стильне укладання, легкий макіяж на обличчі, у вухах сережки з перлами, а на шиї кілька золотих підвісок. Також королева доповнила образ декількома золотими браслетами, у тому числі й коханим від французької марки Van Cleef & Arpels.

Цього дня король Чарльз згадав не лише про свою покійну матір, а й день свого сходження на престол.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Також відомо, що сьогодні принц Вільям та принцеса Кейт вирушили до Уельсу на службу до собору Святого Давида, який покійна королева відвідувала кілька разів.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, що змінилося у королівській сім'ї після смерті Єлизавети II.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

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