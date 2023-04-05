Камілла в яскравій сукні, а Чарльз у костюмі в тон: представлений новий портрет королівської пари

Коронація короля Чарльза III та королеви Камілли наближається, до неї залишився лише місяць. Букінгемський палац опублікував нове портретне фото монаршого подружжя та назвав імена пажів, які будуть присутні на коронації.

Фото авторства королівського фотографа Г'юго Бернанда було зроблено минулого місяця у Блакитній вітальні Букінгемського палацу.

Королева Камілла одягнена в красиву синю сукню від Fiona Clare, у неї на шиї перлинний чокер і золотий ланцюжок з підвіскою від Kiki Mcdonough, який називається "Аполлон" з блакитним топазом та діамантом із жовтого золота. Друга підвіска – золота тарілка Pandent з рубіном (липневий камінь, королева народилася у липні), а в центрі каменю 5 ініціалів її онуків: Лола, Фредді, Еліза, Луї та Гас. У вухах королеви перлинні сережки, волосся красиво укладене, а на обличчі легкий макіяж.

Король одягнений у синій костюм у смужку, білу сорочку та синю краватку у принт.

Король Чарльз III та королева Камілла, автор фото Г'юго Бернанд / Фото: Getty Images

Під фото королівське подружжя повідомило, що для коронації було обрано вісім пажів, які супроводжуватимуть Їх Величностей під час служби коронації. Пажі стануть частиною процесії через Неф Вестмінстерського абатства.

Почесними пажами короля будуть Його Королівська Високість принц Джордж Уельський, лорд Олівер Чолмонделі, майстер Ніколас Барклай та майстер Ральф Толлемач.

Почесними пажами королеви-консорта будуть онуки Її Величності, Майстер Гас та Майстер Луї Лопес та Майстер Фредді Паркер Боулз, а також онучатий племінник Її Величності, Майстер Артур Елліот.

Нагадаємо, днями ми згадували, якою була коронація королеви Єлизавети II, матері Чарльза, 1953 року, і як коронували його діда – короля Георга VI, 1937 року.

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