Камілла в зеленому пальті, а Чарльз — синьому костюмі: королівське подружжя приїхало до ресторану

Королівське подружжя відвідало Darjeeling Express на Карнабі-стріт у Лондоні на заході, присвяченому початку Рамадану.
Король Чарльз приїхав до індійського ресторану разом з королевою Каміллою, щоб допомогти запакувати ящики для пожертв на Карнабі-стріт у Лондоні.
Під час свого візиту король та королева зустрілися зі співробітниками та провідними британськими мусульманами. Потім Камілла попрямувала на кухню, щоб допомогти персоналу, який упаковував коробки, які будуть відправлені в Doorstep — благодійну організацію, яка допомагає сім'ям, надаючи товари та послуги, щоб зробити їхнє життя більш комфортним, поки вони чекають вирішення питання постійного житла.
Потім пара сіла пакувати фініки в білі паперові пакети, які будуть відправлені до лікарень для іфтара (вечірнього прийому їжі після посту) під час священного для мусульман місяця, пише express.co.uk.
Схоже, Чарльз та Камілла весело провели час на цьому заході. Королева обрала цього разу для виходу темно-зелене пальто і одягла перлинні сережки з діамантами, а Чарльз був у синьому костюмі у смужку, білій сорочці та краватці у принт.
Вчора, нагадаємо, королева побувала в Кентербері і розповіла, що у їхній із Чарльзом сім'ї відбулося поповнення.
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