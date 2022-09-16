Камілла витончено викрутилася: з королевою-консортом стався конфуз на службі в соборі Лландафф

Королева-консорт Камілла сьогодні потрапила у неприємну ситуацію, але вийшла з неї з гордо піднятою головою.

75-річна Камілла сьогодні супроводжувала свого чоловіка короля Чарльза ІІІ на молебні в соборі Лландафф під час першого візиту монарха до Кардіффа. Коли вони йшли проходом, королева-консорт спіткнулася і мало не впала. Вона швидко зреагувала на ситуацію і показала оточуючим, що все гаразд.

Королева Камілла з королем Чарльзом / Фото: Associated Press

Як писав Daily Mail, перед смертю королеви Єлизавети II Камілла отримала травму (зламала палець на нозі) і зазнавала досить сильного болю. Зараз їй доводиться часто з'являтися на публіці, супроводжуючи чоловіка Чарльза на різних заходах, і вона майже завжди у взутті на підборах.

Королівські шанувальники хвалять Каміллу і кажуть, що ніхто з них навіть не помітив, що вона зазнає якогось дискомфорту при ходьбі.

"Я став поважати Каміллу через її відданість обов'язку, що ніколи не скаржиться, без драм, без нездійсненних вимог, хоч би якими складними та виснажливими були графіки на їхніх посадах", — каже один із шанувальників королівської родини.

Не дарма королева виявила бажання надати Каміллі титул королеви-консорта, як того й хотів Чарльз.

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