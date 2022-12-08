Камілла, ялинка та олень: як у Кларенс-хаусі готуються до Різдва

Королева Камілла за доброю традицією запросила дітей до своєї резиденції Кларенс-хаус для того, щоб прикрасити ялинку.

Щороку напередодні Різдва Камілла запрошує хворих дітей, якими опікуються благодійні організації під патронажем Камілли, прикрасити святкове дерево у палаці.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева за традицією допомагала дітям вішати на ялинку іграшки разом із гвардійцем, а також поспілкувалася зі своїми гостями. До резиденції доставили справжнього оленя, з яким гості королеви могли сфотографуватися.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

75-річна Камілла була у червоній сукні від Fiona Clare Couture та чорної кейпнакидці. А взута у високі замшеві чоботи. У королеви було класичне укладання та легкий макіяж, а з прикрас золотий ланцюжок на шиї з медальйоном та кілька браслетів на зап'ясті.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Минулого року Камілла одягала на такий самий захід молочно-білу сукню, в якій цього року з'являлася на прийомі у Букінгемському палаці. Прийом, присвячений підвищенню поінформованості про насильство щодо жінок та дівчат під час 16-денної кампанії ООН проти гендерного насильства.

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